В Киеве запустили бесплатную услугу, о которой мало кто знает

Ближайшие экскурсии

Экскурсия "Киев необычный - от прошлого к настоящему", где можно будет открыть для себя необычные места Киева и истории о людях, которые с ними связаны. Место встречи указано в анкете.

Дата и время: 16 июня, 18:00. Регистрация по ссылке.

Дата и время: 17 июня, 11:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия "Как казаки и магистрат на Подоле жили", во время которой можно будет открыть для себя тайны средневекового Подола и узнать о традициях киевского самоуправления. Место встречи указано в анкете.

Дата и время: 16 июня, 17:30. Регистрация по ссылке.

Дата и время: 17 июня, 18:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия "Все начинается с Университета", во время которой можно будет узнать, как Университет дал начало строительству нового квартала Киева, а также ознакомиться с историей создания вокруг Красного корпуса парка и ботанического сада. Место встречи указано в анкете.

Дата и время: 17 июня, 15:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия "Киев крещатый", во время которой можно будет ознакомиться со старинным городом, его историей и людьми, которые формировали, создавали и строили Киев. Место встречи указано в анкете.

Дата и время: 17 июня, 16:00. Регистрация по ссылке.

Дата и время: 18 июня, 16:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия "Прогулка по театральному Киеву", где можно будет узнать, как и когда возникли театральные традиции Киева, а также услышать о первых театрах, их корифеях и современных мастерах сцены. Место встречи указано в анкете.

Дата и время: 18 июня, 13:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсия "Тайны града Ярослава", во время которой откроются тайны древнего Киева, Софийского и Михайловского соборов. Место встречи указано в анкете.

Дата и время: 18 июня, 18:00. Регистрация по ссылке.

Экскурсионные маршруты разработаны в соответствии с условиями военного положения, поэтому в случае объявления воздушной тревоги все участники экскурсии смогут пройти в укрытия, расположенные неподалеку, сообщили в пресс-службе.

Напомним, в мае ко дню Киева в столице организовали новые бесплатные экскурсии. Посетители смогут открыть интересные места и узнать истории людей, которые с ними связаны.