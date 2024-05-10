У Києві запровадять графіки відключення електроенергії: кого це стосуватиметься
У Києві наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі. У зв'язку із цим будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.
"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.
"Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!", - наголошує Попко.
Світло в Україні
Ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України останніми місяцями. Зокрема вчора, 8 травня, окупанти вдались до чергового масованого обстрілу під час якого було застосовано 55 ракет й 21 дрон.
Внаслідок ворожої атаки постраждало 6 областей України.
Вчора повідомлялось, що через масований удар по енергетиці графіки відключення світла повертаються в Україну. Громадян попередили, що вони можуть запроваджуватись по всій країні, а піковий період очікується з 18:00 до 23:00.
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