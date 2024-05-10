ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві запровадять графіки відключення електроенергії: кого це стосуватиметься

Київ, П'ятниця 10 травня 2024 13:13
UA EN RU
У Києві запровадять графіки відключення електроенергії: кого це стосуватиметься Фото: у Києві запровадять графіки відключення електроенергії (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві наразі спостерігається складна ситуація в енергосистемі. У зв'язку із цим будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

"Складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження. Так з 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для побутових споживачів обмеження не застосовуються.

"Але мешканці Києва мають бути свідомими і самостійно економити електроенергію! Особливо у вечірні пікові години навантаження!", - наголошує Попко.

Світло в Україні

Ворог посилив удари по енергетичній інфраструктурі України останніми місяцями. Зокрема вчора, 8 травня, окупанти вдались до чергового масованого обстрілу під час якого було застосовано 55 ракет й 21 дрон.

Внаслідок ворожої атаки постраждало 6 областей України.

Вчора повідомлялось, що через масований удар по енергетиці графіки відключення світла повертаються в Україну. Громадян попередили, що вони можуть запроваджуватись по всій країні, а піковий період очікується з 18:00 до 23:00.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ енергетики Відключеня світла
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші