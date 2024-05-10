В Киеве будут введены графики отключения электроэнергии: кого это будет касаться

В Киеве наблюдается сложная ситуация в энергосистеме. В связи с этим будут введены графики ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так с 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для бытовых потребителей ограничения не используются.

"Но жители Киева должны быть сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию! Особенно в вечерние пиковые часы нагрузки!", - подчеркивает Попко.