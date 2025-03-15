У Києві закрили низку станцій метро: в чому причина та коли відкриють

"6 наземних станцій "червоної лінії" метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями "Лісова" і "Дніпро", - йдеться у повідомленні о 06:16.

У КМДА пояснили, що під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу, один із його елементів потрапив на колії метрополітену, що у свою чергу, частково пошкодило деякі їх елементи.

Зараз на місці вже працюють всі необхідні фахівці для ліквідації наслідків.

"Про відновлення руху поїздів наземною ділянкою буде повідомлено додатково. Необхідно орієнтовно 4-5 годин для ліквідації наслідків. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - резюмували у КМДА.

Оновлено о 06:52

"У зв'язку з демонтажем балки Дарницького шляхопроводу організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену", - додали КМДА.

Зокрема, відомо про наступне: