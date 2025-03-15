У Києві закрили низку станцій метро: в чому причина та коли відкриють

Зранку, 15 березня, у Києві закрили низку наземних станцій метро через пошкодження. На відновлення потрібен час, і це вже буде зроблено в найближчі часи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"6 наземних станцій "червоної лінії" метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями "Лісова" і "Дніпро", - йдеться у повідомленні о 06:16.
У КМДА пояснили, що під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу, один із його елементів потрапив на колії метрополітену, що у свою чергу, частково пошкодило деякі їх елементи.
Зараз на місці вже працюють всі необхідні фахівці для ліквідації наслідків.
"Про відновлення руху поїздів наземною ділянкою буде повідомлено додатково. Необхідно орієнтовно 4-5 годин для ліквідації наслідків. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - резюмували у КМДА.
"У зв'язку з демонтажем балки Дарницького шляхопроводу організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену", - додали КМДА.
Зокрема, відомо про наступне:
Нагадаємо, у Києві ввечері, 9 березня, стався трагічний випадок. На станції "Вирлиця" під поїзд упала людина, внаслідок чого загинула. У зв'язку з цим станції зеленої гілки: "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" - закрили для виходу пасажирів аж до наступного дня.
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