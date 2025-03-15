В Киеве закрыли ряд станций метро: в чем причина и когда откроют

"6 наземных станций "красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр", - говорится в сообщении в 06:16.

В КГГА объяснили, что во время демонтажных работ Дарницкого путепровода, один из его элементов попал на пути метрополитена, что в свою очередь, частично повредило некоторые их элементы.

Сейчас на месте уже работают все необходимые специалисты для ликвидации последствий.

"О возобновлении движения поездов по наземному участку будет сообщено дополнительно. Необходимо ориентировочно 4-5 часов для ликвидации последствий. Приносим извинения за временные неудобства", - резюмировали в КГГА.

Обновлено в 06:52

"В связи с демонтажем балки Дарницкого путепровода организовано движение автобусов вдоль временно закрытых станций метрополитена", - добавили в КГГА.

В частности, известно о следующем: