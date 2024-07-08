У Києві закрили наземну гілку метро на лівий берег для обстеження після ракетної атаки

"Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в прес-службі, обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі поінформують додатково.

Нагадаємо, російська армія завдала двох ракетних ударів по Києву 8 липня. Близько 9:40 Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок чого загинули двоє людей. Під завалами можуть бути люди. Також постраждали об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок ракетного удару близько 13:00 у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру, де загинуло четверо людей.

Усього 8 липня в Києві загинуло щонайменше 15 людей.