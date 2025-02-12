У Києві зафіксували погіршення якості повітря: у яких районах ситуація найгірша
Станом на ранок середи, 12 лютого, у Києві фіксують тимчасове погіршення стану повітря. Жителям столиці не рекомендують провітрювати приміщення та радять не знаходитися довго на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Станом на 08:00 рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві відрізняється залежно від локації: на правому березі він середній, а на лівому - високий. Радіаційний фон у всьому місті залишається в межах норми
Фахівці зафіксували підвищену концентрацію завислих речовин (пилу), що, ймовірно, спричинене маловітряною погодою та високим атмосферним тиском, які перешкоджають розсіюванню домішок.
Показники якості повітря
Правий берег:
- на проспекті Європейського Союзу загальний індекс якості повітря - 37 (низький рівень забрудненості);
- на вул. Щусєва - 47 (низький рівень забрудненості);
- на вул. Турівській - 73 (середній рівень забрудненості);
- на проспекті Берестейському - 49 (низький рівень забрудненості);
- на вул. Китаївській - 56 (середній рівень забрудненості).
Лівий берег:
- на вул. Харківське шосе загальний індекс якості повітря - 84 (високий рівень забрудненості);
- на вул. Архітектора Вербицького - 77 (високий рівень забрудненості).
Радіаційний фон у всіх районах столиці залишається в межах допустимих норм.
Рекомендації для населення
До покращення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:
- зачиняти вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- увімкнути очищувач повітря, якщо він є.
Киянам радять уважно слідкувати за оновленнями щодо якості повітря та дотримуватися рекомендацій для збереження здоров’я.
Раніше РБК-Україна писало, що УкрГМЦ повідомив, що сервіс Ventusky демонструє некоректні дані про забруднення повітря над Україною. Це пов’язано з використанням застарілих глобальних баз даних, які не оновлювалися понад 11 років через війну. Застосунок відображає неіснуючі викиди, оскільки все ще враховує підприємства, що зупинилися або були зруйновані. У гідрометцентрі наголосили, що подібні сервіси базуються на чисельних моделях і не дають миттєво актуальної інформації.
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