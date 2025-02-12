У Києві зафіксували погіршення якості повітря: у яких районах ситуація найгірша

Станом на ранок середи, 12 лютого, у Києві фіксують тимчасове погіршення стану повітря. Жителям столиці не рекомендують провітрювати приміщення та радять не знаходитися довго на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Станом на 08:00 рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві відрізняється залежно від локації: на правому березі він середній, а на лівому - високий. Радіаційний фон у всьому місті залишається в межах норми

Фахівці зафіксували підвищену концентрацію завислих речовин (пилу), що, ймовірно, спричинене маловітряною погодою та високим атмосферним тиском, які перешкоджають розсіюванню домішок.

Показники якості повітря

Правий берег:

на проспекті Європейського Союзу загальний індекс якості повітря - 37 (низький рівень забрудненості);

на вул. Щусєва - 47 (низький рівень забрудненості);

на вул. Турівській - 73 (середній рівень забрудненості);

на проспекті Берестейському - 49 (низький рівень забрудненості);

на вул. Китаївській - 56 (середній рівень забрудненості).

Лівий берег:

на вул. Харківське шосе загальний індекс якості повітря - 84 (високий рівень забрудненості);

на вул. Архітектора Вербицького - 77 (високий рівень забрудненості).

Радіаційний фон у всіх районах столиці залишається в межах допустимих норм.

Рекомендації для населення

До покращення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:

зачиняти вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

увімкнути очищувач повітря, якщо він є.

Киянам радять уважно слідкувати за оновленнями щодо якості повітря та дотримуватися рекомендацій для збереження здоров’я.