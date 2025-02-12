В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: в каких районах ситуация хуже всего

По состоянию на утро среды, 12 февраля, в Киеве фиксируют временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы не рекомендуют проветривать помещения и советуют не находиться долго на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По состоянию на 08:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве отличается в зависимости от локации: на правом берегу он средний, а на левом - высокий. Радиационный фон во всем городе остается в пределах нормы

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных веществ (пыли), что, вероятно, вызвано маловетреной погодой и высоким атмосферным давлением, которые препятствуют рассеиванию примесей.

Показатели качества воздуха

Правый берег:

на проспекте Европейского Союза общий индекс качества воздуха - 37 (низкий уровень загрязненности);

на ул. Щусева - 47 (низкий уровень загрязненности);

на ул. Туровской - 73 (средний уровень загрязненности);

на проспекте Берестейском - 49 (низкий уровень загрязненности);

на ул. Китаевской - 56 (средний уровень загрязненности).

Левый берег:

на ул. Харьковское шоссе общий индекс качества воздуха - 84 (высокий уровень загрязненности);

на ул. Архитектора Вербицкого - 77 (высокий уровень загрязненности).

Радиационный фон во всех районах столицы остается в пределах допустимых норм.

Рекомендации для населения

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:

закрывать окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

включить очиститель воздуха, если он есть.

Киевлянам советуют внимательно следить за обновлениями по качеству воздуха и придерживаться рекомендаций для сохранения здоровья.