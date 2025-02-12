В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха: в каких районах ситуация хуже всего
По состоянию на утро среды, 12 февраля, в Киеве фиксируют временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы не рекомендуют проветривать помещения и советуют не находиться долго на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
По состоянию на 08:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве отличается в зависимости от локации: на правом берегу он средний, а на левом - высокий. Радиационный фон во всем городе остается в пределах нормы
Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных веществ (пыли), что, вероятно, вызвано маловетреной погодой и высоким атмосферным давлением, которые препятствуют рассеиванию примесей.
Показатели качества воздуха
Правый берег:
- на проспекте Европейского Союза общий индекс качества воздуха - 37 (низкий уровень загрязненности);
- на ул. Щусева - 47 (низкий уровень загрязненности);
- на ул. Туровской - 73 (средний уровень загрязненности);
- на проспекте Берестейском - 49 (низкий уровень загрязненности);
- на ул. Китаевской - 56 (средний уровень загрязненности).
Левый берег:
- на ул. Харьковское шоссе общий индекс качества воздуха - 84 (высокий уровень загрязненности);
- на ул. Архитектора Вербицкого - 77 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон во всех районах столицы остается в пределах допустимых норм.
Рекомендации для населения
До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:
- закрывать окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- включить очиститель воздуха, если он есть.
Киевлянам советуют внимательно следить за обновлениями по качеству воздуха и придерживаться рекомендаций для сохранения здоровья.
Ранее РБК-Украина писало, что УкрГМЦ сообщил, что сервис Ventusky демонстрирует некорректные данные о загрязнении воздуха над Украиной. Это связано с использованием устаревших глобальных баз данных, которые не обновлялись более 11 лет из-за войны. Приложение отражает несуществующие выбросы, поскольку все еще учитывает предприятия, которые остановились или были разрушены. В гидрометцентре отметили, что подобные сервисы базируются на численных моделях и не дают мгновенно актуальной информации.
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