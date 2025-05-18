У Києві зафіксовано падіння уламків дрону: що відомо

В ніч на 18 травня російські окупанти намагались атакувати Київ дронами. В одному з районів міста зафіксовано падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

У КМВА уточнили, що обійшлося без пожежі та потерпілих. Зараз на місці події працюють фахівці.

"Станом на 06:10 зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Голосіївському районі. Пошкоджено дах нежитлової будівлі", - йдеться у повідомленні.

Російські обстріли

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві гриміли вибухи на тлі російської атаки дронів. У столиці працювали сили ППО. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що фіксували багато ворожих безпілотників.

Крім того, ворог намагався атакувати Київську область. Унаслідок атаки в Обухівському районі загинула жінка. Також були поранені: чоловік якому 61 рік, жінка 59 років і дитина 4 років.

У Київській ОВА уточнили, що внаслідок атаки було частково зруйновано приватний будинок, а в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено вікна.

"У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу", - додав голова Київської ОВА.

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