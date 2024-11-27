У Києві з'являться два нових маршрути автобусів: що відомо

"Із 1 грудня з Троєщини та Воскресенки через Подільський мостовий перехід курсуватимуть автобуси двох нових маршрутів - №№ 110, 112", - йдеться у повідомленні.

Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку. Зокрема, маршрути № 110 будуть рухатись від вул. Милославської до ст. м. "Площа Українських Героїв" та № 112 - від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Лук’янівська".

Як зазначається, маршрут № 110 дублює схему руху автобусного маршруту № 61, відтак робота останнього буде призупинена.

З 1 грудня в Києві з'являться два нові маршрути автобусів через Подільський міст (kyivcity.gov.ua)