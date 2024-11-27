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У Києві з'являться два нових маршрути автобусів: що відомо

Фото: з 1 грудня у Києві з'являться два нових маршрути автобусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 грудня в Києві з'являться два нових маршрути автобусів. Обидва будуть рухатися через Подільський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Із 1 грудня з Троєщини та Воскресенки через Подільський мостовий перехід курсуватимуть автобуси двох нових маршрутів - №№ 110, 112", - йдеться у повідомленні.

Автобуси цих маршрутів працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку. Зокрема, маршрути № 110 будуть рухатись від вул. Милославської до ст. м. "Площа Українських Героїв" та № 112 - від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Лук’янівська". 

Як зазначається, маршрут № 110 дублює схему руху автобусного маршруту № 61, відтак робота останнього буде призупинена.

 

З 1 грудня в Києві з'являться два нові маршрути автобусів через Подільський міст (kyivcity.gov.ua)

У Києві запрацює Подільський міст

З 1 грудня у Києві дозволять рух легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту Подільським мостом через Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва.

Нагадаємо, у 2020 році Києві через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу.

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Київ