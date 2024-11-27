У Києві відкриють рух Подільським мостовим переходом для автомобілів: названа дата

З 1 грудня у Києві дозволять рух легкових автомобілів та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через Дніпро. Таке рішення підтримала Рада оборони Києва.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту", - заявив мер.

Однак для великовантажного транспорту Подільський міст поки залишиться закритим. Наразі мостовим переходом дозволено рух лише спецтранспорту та автобусу маршруту №111.

Новий маршрут включає також проїзд новозбудованим тунелем, який з’єднує міст із вулицею Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Обстріл Києва 27 листопада

Цієї ночі в Києві вже оголошували повітряну тривогу. Менше ніж за пів години після сигналу в місті пролунали вибухи, а сили ППО збивали ворожі дрони.

Рано вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Дніпровському районі впали уламки дронів. Було пошкоджено будівлю, а також постраждали двоє людей.

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