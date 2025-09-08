В Києві зʼявилось представництво компанії Джеффа Безоса

Так, на початку січня 2025 року було зареєстровано представництво американської компанії Ті Дабл’ю Пі Юкрейн Елелсі (TWP Ukraine LLC). Представництво розташоване в Києві, в офісній будівлі біля Київського апеляційного суду.

Директором представництва є адвокат Махиня Максим Васильович, пов’язаний з юридичною і патентною фірмою "Грищенко та Партнери". Заявлені види діяльності - надання інших інформаційних послуг та діяльність інформаційних агентств.

Офіс материнської компанії TWP Ukraine LLC знаходиться в двоповерховій будівлі у місті Вілмінгтон, штат Делавер - один із найпривабливіших штатів США для ведення бізнесу завдяки низьким податкам і простим правилам реєстрації корпорацій.

У цій будівлі розташований Corporation Trust Center, дочірня структура міжнародної голландської корпорації Wolters Kluwer, яка надає послуги з надання компаніям юридичної адреси і виступає реєстраційним агентом для сотень тисяч компаній у США та світі. У 2012 році за адресою корпорації було зареєстрованого щонайменше 285 000 американських та іноземних компаній.

99,9% статутного капіталу компанії належить американському бізнесмену-мільярдеру Джеффрі Престону Безосу - засновнику інтернет-гіганта Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin. Компанія була зареєстрована 30 жовтня 2024 року (реєстраційний № 7684965).

Поява компанії в Україні може бути пов’язана з розвитком проєктів у сфері штучного інтелекту та аналітики даних. Ймовірно, компанія планує збирати та аналізувати публічні дані про ринки Східної Європи, споживчі тренди та поведінку користувачів.