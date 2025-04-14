У Києві з'явилися світлофори для людей із порушенням зору: як вони працюють (фото)

Як працюють нові кнопки

Новий тип кнопок - це прямокутні блоки жовтого кольору з сенсором, який реагує на рух. Щоб активувати світлофор, пішоходу достатньо піднести руку до пристрою та утримати її на кілька секунд. На дисплеї кнопки з’явиться напис "Чекайте", і залежно від налаштувань світлофорного об’єкта, через 5-30 секунд увімкнеться зелений сигнал. Час очікування залежить від інтенсивності руху та часу доби.



Як виглядають нові кнопки світлофорів у Києві (фото: КМДА)

Для осіб із порушеннями зору на кнопці передбачено окремий елемент - тактильна кругла кнопка зі стрілкою. Вона вказує напрямок переходу і активує звуковий супровід. Коли для пішоходів загоряється зелений, пристрій подає відповідний звук. Наприкінці виділеного часу сигнал пришвидшується, імітуючи миготіння зеленого, щоб попередити про завершення дозволеного переходу.

Де вже працюють нові кнопки

Нові пристрої вже встановлено на таких перехрестях:

вул. Старобориспільська - вул. Миколи Хвильового;

вул. Олекси Тихого - вул. Вадима Гетьмана;

вул. Деміївська - просп. Валерія Лобановського;

просп. Повітряних Сил - вул. Стадіонна;

вул. Героїв Космосу, 8, 11.

Де відбувається налаштування

Ще на шести об’єктах тривають роботи з налаштування:

просп. Валерія Лобановського - вул. Володимира Брожка;

просп. Лісовий, 13;

вул. Милославська, 12;

вул. Єлизавети Чавдар - вул. Григорія Ващенка;

вул. Архітектора Вербицького, 10;

вул. Михайла Максимовича - вул. Степана Рудницького - вул. Сергія Колоса.

Де встановлять найближчим часом

Також заплановано облаштування новими кнопками ще 11 перехресть, серед яких:

вул. Січових Стрільців - вул. Глибочицька;

вул. Костянтинівська - вул. Нижній Вал - вул. Верхній Вал;

вул. Хрещатик - вул. Прорізна;

вул. Хрещатик - вул. Михайлівська;

вул. Райдужна - вул. Сулеймана Стальського;

просп. Миру, 17/15-А;

вул. Рональда Рейгана, 42;

вул. Олександра Архипенка, 10;

вул. Євгена Харченка - вул. Дружби;

вул. Михайла Максимовича, 7, 9;

Велика Кільцева дорога - вул. Газопровідна.

Як виглядають нові кнопки світлофорів у Києві (фото: КМДА)

Чому це важливо

Встановлення таких кнопок - частина комплексного підходу до створення безбар’єрного середовища у столиці. Особливу увагу приділяють перехрестям, де поруч немає альтернативного наземного переходу, а також новим світлофорним об’єктам, збудованим у 2024 році.

Це рішення підвищує безпеку на дорогах і дозволяє людям із порушеннями зору почуватися більш самостійно та впевнено у міському середовищі.