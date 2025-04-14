У Києві з'явилися світлофори для людей із порушенням зору: як вони працюють (фото)

У Києві на пішохідних переходах з’являються нові кнопки виклику зеленого світла, пристосовані для людей із порушеннями зору. Вони поєднані з пристроями звукового супроводу та не потребують фізичного натискання.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КП "Центр організації дорожнього руху".
Новий тип кнопок - це прямокутні блоки жовтого кольору з сенсором, який реагує на рух. Щоб активувати світлофор, пішоходу достатньо піднести руку до пристрою та утримати її на кілька секунд. На дисплеї кнопки з’явиться напис "Чекайте", і залежно від налаштувань світлофорного об’єкта, через 5-30 секунд увімкнеться зелений сигнал. Час очікування залежить від інтенсивності руху та часу доби.
Як виглядають нові кнопки світлофорів у Києві (фото: КМДА)
Для осіб із порушеннями зору на кнопці передбачено окремий елемент - тактильна кругла кнопка зі стрілкою. Вона вказує напрямок переходу і активує звуковий супровід. Коли для пішоходів загоряється зелений, пристрій подає відповідний звук. Наприкінці виділеного часу сигнал пришвидшується, імітуючи миготіння зеленого, щоб попередити про завершення дозволеного переходу.
Нові пристрої вже встановлено на таких перехрестях:
Ще на шести об’єктах тривають роботи з налаштування:
Також заплановано облаштування новими кнопками ще 11 перехресть, серед яких:
Як виглядають нові кнопки світлофорів у Києві (фото: КМДА)
Встановлення таких кнопок - частина комплексного підходу до створення безбар’єрного середовища у столиці. Особливу увагу приділяють перехрестям, де поруч немає альтернативного наземного переходу, а також новим світлофорним об’єктам, збудованим у 2024 році.
Це рішення підвищує безпеку на дорогах і дозволяє людям із порушеннями зору почуватися більш самостійно та впевнено у міському середовищі.
Нагадаємо, з 1 травня в Україні зміниться вигляд світлофорів: зелений сигнал стане смарагдовим, з’являться нові шевронні стрілки, таймери зворотного відліку, велосипедні світлофори та пристрої для людей із порушенням зору. Усе це має забезпечити безпеку та зручність на дорогах.
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