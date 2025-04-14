В Киеве появились светофоры для людей с нарушением зрения: как они работают (фото)

Как работают новые кнопки

Новый тип кнопок - это прямоугольные блоки желтого цвета с сенсором, который реагирует на движение. Чтобы активировать светофор, пешеходу достаточно поднести руку к устройству и удержать ее на несколько секунд. На дисплее кнопки появится надпись "Ждите", и в зависимости от настроек светофорного объекта, через 5-30 секунд включится зеленый сигнал. Время ожидания зависит от интенсивности движения и времени суток.



Как выглядят новые кнопки светофоров в Киеве (фото: КГГА)

Для лиц с нарушениями зрения на кнопке предусмотрен отдельный элемент - тактильная круглая кнопка со стрелкой. Она указывает направление перехода и активирует звуковое сопровождение. Когда для пешеходов загорается зеленый, устройство подает соответствующий звук. В конце выделенного времени сигнал ускоряется, имитируя мигание зеленого, чтобы предупредить о завершении разрешенного перехода.

Где уже работают новые кнопки

Новые устройства уже установлены на таких перекрестках:

ул. Старобориспольская - ул. Николая Хвылевого;

ул. Алексея Тихого - ул. Вадима Гетьмана;

ул. Демеевская - просп. Валерия Лобановского;

просп. Воздушных Сил - ул. Стадионная;

ул. Героев Космоса, 8, 11.

Где происходит настройка

Еще на шести объектах продолжаются работы по настройке:

просп. Валерия Лобановского - ул. Владимира Брожко;

просп. Лесной, 13;

ул. Милославская, 12;

ул. Елизаветы Чавдар - ул. Григория Ващенко;

ул. Архитектора Вербицкого, 10;

Михаила Максимовича - ул. Степана Рудницкого - ул. Сергея Колоса.

Где установят в ближайшее время

Также запланировано обустройство новыми кнопками еще 11 перекрестков, среди которых:

ул. Сечевых Стрельцов - ул. Глубочицкая;

ул. Константиновская - ул. Нижний Вал - ул. Верхний Вал;

ул. Крещатик - ул. Прорезная;

ул. Крещатик - ул. Михайловская;

ул. Радужная - ул. Сулеймана Стальского;

просп. Мира, 17/15-А;

ул. Рональда Рейгана, 42;

ул. Александра Архипенко, 10;

ул. Евгения Харченко - ул. Дружбы;

Михаила Максимовича, 7, 9;

Большая Кольцевая дорога - ул. Газопроводная.

Как выглядят новые кнопки светофоров в Киеве (фото: КГГА)

Почему это важно

Установка таких кнопок - часть комплексного подхода к созданию безбарьерной среды в столице. Особое внимание уделяют перекресткам, где рядом нет альтернативного наземного перехода, а также новым светофорным объектам, построенным в 2024 году.

Это решение повышает безопасность на дорогах и позволяет людям с нарушениями зрения чувствовать себя более самостоятельно и уверенно в городской среде.