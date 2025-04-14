В Киеве появились светофоры для людей с нарушением зрения: как они работают (фото)

В Киеве на пешеходных переходах появляются новые кнопки вызова зеленого света, приспособленные для людей с нарушениями зрения. Они совмещены с устройствами звукового сопровождения и не требуют физического нажатия.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Центр организации дорожного движения".
Новый тип кнопок - это прямоугольные блоки желтого цвета с сенсором, который реагирует на движение. Чтобы активировать светофор, пешеходу достаточно поднести руку к устройству и удержать ее на несколько секунд. На дисплее кнопки появится надпись "Ждите", и в зависимости от настроек светофорного объекта, через 5-30 секунд включится зеленый сигнал. Время ожидания зависит от интенсивности движения и времени суток.
Как выглядят новые кнопки светофоров в Киеве (фото: КГГА)
Для лиц с нарушениями зрения на кнопке предусмотрен отдельный элемент - тактильная круглая кнопка со стрелкой. Она указывает направление перехода и активирует звуковое сопровождение. Когда для пешеходов загорается зеленый, устройство подает соответствующий звук. В конце выделенного времени сигнал ускоряется, имитируя мигание зеленого, чтобы предупредить о завершении разрешенного перехода.
Новые устройства уже установлены на таких перекрестках:
Еще на шести объектах продолжаются работы по настройке:
Также запланировано обустройство новыми кнопками еще 11 перекрестков, среди которых:
Как выглядят новые кнопки светофоров в Киеве (фото: КГГА)
Установка таких кнопок - часть комплексного подхода к созданию безбарьерной среды в столице. Особое внимание уделяют перекресткам, где рядом нет альтернативного наземного перехода, а также новым светофорным объектам, построенным в 2024 году.
Это решение повышает безопасность на дорогах и позволяет людям с нарушениями зрения чувствовать себя более самостоятельно и уверенно в городской среде.
Напомним, с 1 мая в Украине изменится вид светофоров: зеленый сигнал станет изумрудным, появятся новые шевронные стрелки, таймеры обратного отсчета, велосипедные светофоры и устройства для людей с нарушением зрения. Все это должно обеспечить безопасность и удобство на дорогах.
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