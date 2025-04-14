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В Киеве появились светофоры для людей с нарушением зрения: как они работают (фото)

Фото: В Киеве появятся сфитлофоры для слабовидящих людей (pexels.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве на пешеходных переходах появляются новые кнопки вызова зеленого света, приспособленные для людей с нарушениями зрения. Они совмещены с устройствами звукового сопровождения и не требуют физического нажатия.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Центр организации дорожного движения".

Как работают новые кнопки

Новый тип кнопок - это прямоугольные блоки желтого цвета с сенсором, который реагирует на движение. Чтобы активировать светофор, пешеходу достаточно поднести руку к устройству и удержать ее на несколько секунд. На дисплее кнопки появится надпись "Ждите", и в зависимости от настроек светофорного объекта, через 5-30 секунд включится зеленый сигнал. Время ожидания зависит от интенсивности движения и времени суток.


Как выглядят новые кнопки светофоров в Киеве (фото: КГГА)

Для лиц с нарушениями зрения на кнопке предусмотрен отдельный элемент - тактильная круглая кнопка со стрелкой. Она указывает направление перехода и активирует звуковое сопровождение. Когда для пешеходов загорается зеленый, устройство подает соответствующий звук. В конце выделенного времени сигнал ускоряется, имитируя мигание зеленого, чтобы предупредить о завершении разрешенного перехода.

Где уже работают новые кнопки

Новые устройства уже установлены на таких перекрестках:

  • ул. Старобориспольская - ул. Николая Хвылевого;
  • ул. Алексея Тихого - ул. Вадима Гетьмана;
  • ул. Демеевская - просп. Валерия Лобановского;
  • просп. Воздушных Сил - ул. Стадионная;
  • ул. Героев Космоса, 8, 11.

Где происходит настройка

Еще на шести объектах продолжаются работы по настройке:

  • просп. Валерия Лобановского - ул. Владимира Брожко;
  • просп. Лесной, 13;
  • ул. Милославская, 12;
  • ул. Елизаветы Чавдар - ул. Григория Ващенко;
  • ул. Архитектора Вербицкого, 10;
  • Михаила Максимовича - ул. Степана Рудницкого - ул. Сергея Колоса.

Где установят в ближайшее время

Также запланировано обустройство новыми кнопками еще 11 перекрестков, среди которых:

  • ул. Сечевых Стрельцов - ул. Глубочицкая;
  • ул. Константиновская - ул. Нижний Вал - ул. Верхний Вал;
  • ул. Крещатик - ул. Прорезная;
  • ул. Крещатик - ул. Михайловская;
  • ул. Радужная - ул. Сулеймана Стальского;
  • просп. Мира, 17/15-А;
  • ул. Рональда Рейгана, 42;
  • ул. Александра Архипенко, 10;
  • ул. Евгения Харченко - ул. Дружбы;
  • Михаила Максимовича, 7, 9;
  • Большая Кольцевая дорога - ул. Газопроводная.

Как выглядят новые кнопки светофоров в Киеве (фото: КГГА)

Почему это важно

Установка таких кнопок - часть комплексного подхода к созданию безбарьерной среды в столице. Особое внимание уделяют перекресткам, где рядом нет альтернативного наземного перехода, а также новым светофорным объектам, построенным в 2024 году.

Это решение повышает безопасность на дорогах и позволяет людям с нарушениями зрения чувствовать себя более самостоятельно и уверенно в городской среде.

Напомним, с 1 мая в Украине изменится вид светофоров: зеленый сигнал станет изумрудным, появятся новые шевронные стрелки, таймеры обратного отсчета, велосипедные светофоры и устройства для людей с нарушением зрения. Все это должно обеспечить безопасность и удобство на дорогах.

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