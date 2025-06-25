У Києві з'явилась скульптура на знак подяки воїнам ТрО

Скульптурна композиція розповідає про внутрішні зміни, які пройшли українці після 24 лютого 2022 року - від страху й розгубленості до сили, спокою та готовності боротися.

Артоб’єкт складається з двох людських облич. Одне з них - перевернуте, символізує страх і тривогу. Інше - спокійне, зосереджене, передає внутрішню рівновагу.

Мета артоб’єкта - через взаємодію зі скульптурою допомогти побачити й усвідомити власні зміни, згадати шлях від шоку й розгубленості до сили та єднання.

Першими цей шлях пройшли люди, що приєдналися до лав територіальної оборони.



Артоб’єкт "Усвідомлення" в Оболонському районі Києва (прес-служба)

Ініціатива "ОКО ЗА ОКО"

Артоб’єкт встановили у межах ініціативи "ОКО ЗА ОКО" - спільного проєкту мережі АЗК ОККО та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим". Завдяки цьому проєкту військові отримують сучасну техніку та озброєння.

Ідея створити скульптуру на знак вдячності Силам територіальної оборони виникла під час другої хвилі кампанії - "ОКО ЗА ОКО. Озброїмо ТрО до зубів". Фонд підтримав задум, а бізнес профінансував його втілення.

"Зараз триває вже четверта хвиля цієї ініціативи, і в межах кожної ми разом з "Повернись живим” забезпечуємо військових зброєю, технікою, розвідтехнікою, автівками. Але ми розуміємо, що підтримка - це не лише про матеріальну допомогу. Це також і глибока, щира подяка", - зазначив CМО ОККО Василь Дмитрів.

За його словами, прагнення було в тому, щоб закарбувати внесок у захист країни через мистецтво.

"Це подяка всім представникам Сил територіальної оборони, хто в перші дні й досі за власним бажанням став і стоїть на захисті України. Це також і про вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя за нашу свободу", - додав він.