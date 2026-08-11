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Київ випереджає регіони у підготовці до зими: експерт назвав головну перевагу

18:21 11.08.2026 Вт
3 хв
Як готується до опалювального сезону столиця і що вже зроблено
aimg Юлія Бойко
Київ випереджає регіони у підготовці до зими: експерт назвав головну перевагу Експерти вважають Київ найбільш підготовленим до зими (фото: Getty Images)
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Підготовка до нового опалювального сезону триває і Київ найкраще серед усіх регіонів готує свою енергетичну інфраструктуру до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко.

Вперше готуємося не так, як завжди

За словами фахівця, уряд домовився з більшістю регіонів про фінансування "планів стійкості" з розподілом 80% на 20%. Тут 80% - це національний бюджет, а 20% - регіональний.

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Харченко зазначив, що більшість регіонів уже повністю внесли свої частки у фінансування "планів стійкості", однак кошти з державного бюджету їм досі не надійшли. За його словами, це суттєво ускладнює підготовку міст до зими.

"Більш-менш позитивно на цьому тлі виглядає Київ. Через те, що у міста більші фінансові можливості, Київ домовився з урядом про розподіл 50/50. І ще додатково місто робить певні програми поза цими цифрами, які теж доволі вагомі. А в усіх інших досить складно йде підготовка", - сказав експерт.

Він зазначив, що цього року заплановано зробити у 4-5 разів більше, ніж у будь-який інший рік війни.

"Ми вперше готуємось так, як мали готуватися завжди", - наголосив Харченко.

Україна буде готова до зими краще, ніж минулоріч

Проте Харченко попереджає, що більшість з амбітних цілей, які були поставлені, цього року досягнуто не буде. Бо неможливо в одне міжсезоння вкластися з роботами, які мали тривати 3-5 років.

До того ж на ситуацію негативно впливають проблеми фінансування, зарегульованості, нестачі інженерних кадрів.

Однак експерт впевнений, що до наступної зими Україна буде готова краще, ніж до минулої.

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Зокрема, як розповів Харченко, у регіонах продовжується робота зі створення децентралізованих енергосистем у регіонах, будуються міні-ТЕЦ, закуповуються когенераційні установки. Тільки у Києві до кінця року має бути встановлено 200 МВт таких потужностей.

"Прямо зараз будується до 800 мегаватів когенераційних потужностей. При тому що ще біля 1800 мегават вже працює. Це офіційна цифра, але вона включає і старі газові ТЕЦ. Себто, це вже дуже відчутний чинник енергосистеми. Це дуже позитивно", - пояснив фахівець.

За його словами, головний виклик зараз – щоб взимку не зникало водопостачання й опалення. Над цим зараз триває основна робота, і вона дуже інтенсивна.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що столиця вже на 50 і більше відсотків виконала роботи, передбачені планом стійкості. Зокрема, відновлено енергоблоки на 350 МВт, створено 1 Гігават додаткової теплової генерації.

Також повідомлялося, що загалом за планом стійкості Київ має виконати робіт на 22 млрд гривень.

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Київ Опалювальный сезон
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