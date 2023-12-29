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У Києві вже п'ять загиблих через ракетний удар росіян

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 15:52
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У Києві вже п'ять загиблих через ракетний удар росіян Фото: у Києві вже п'ять загиблих через ракетний удар росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві кількість загиблих через ракетний удар російських окупантів зросла до п'яти. Також відомо про нових постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"На жаль, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість загиблих в результаті ракетного удару зросла до 5", - заявив Попко.

При цьому в КМВА уточнюють, що станом на 15:35 відомо про 30 постраждалих в результаті атаки росіян.

Пошуково-рятувальна операція у столиці триває.

Найбільш масований удар по Україні

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти за допомогою ракет та дронів атакували Україну. Загалом у небі фіксували 158 повітряних цілей.

Під ворожим ударом, зокрема, був і Київ. У столиці впали уламки, внаслідок чого загинули та отримали поранення мирні мешканці.

Згідно з останніми даними, було відомо про чотирьох загиблих та 24 постраждалих.

Більш детально із наслідками ракетного удару росіян по Україні можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Війна Росії проти України ракетный удар
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