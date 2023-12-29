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В Киеве уже пять погибших из-за ракетного удара россиян

Киев, Пятница 29 декабря 2023 15:52
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В Киеве уже пять погибших из-за ракетного удара россиян Фото: в Киеве уже пять погибших из-за ракетного удара россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве число погибших из-за ракетного удара российских оккупантов возросло до пяти. Также известно о новых пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

"К сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до 5", - заявил Попко.

При этом в КГВА уточняют, что по состоянию на 15:35 известно о 30 пострадавших в результате атаки россиян.

Поисково-спасательная операция в столице продолжается.

Самый массированный удар по Украине

Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты при помощи ракет и дронов атаковали Украину. Всего в небе фиксировали 158 воздушных целей.

Под вражеским ударом, в частности, находился и Киев. В столице упали обломки, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

Согласно последним данным, было известно о четырех погибших и 24 пострадавших.

Более детально с последствиями ракетного удара россиян по Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Киев Война России против Украины ракетный удар
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