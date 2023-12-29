В Киеве уже пять погибших из-за ракетного удара россиян
В Киеве число погибших из-за ракетного удара российских оккупантов возросло до пяти. Также известно о новых пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
"К сожалению, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до 5", - заявил Попко.
При этом в КГВА уточняют, что по состоянию на 15:35 известно о 30 пострадавших в результате атаки россиян.
Поисково-спасательная операция в столице продолжается.
Самый массированный удар по Украине
Напомним, сегодня, 29 декабря, российские оккупанты при помощи ракет и дронов атаковали Украину. Всего в небе фиксировали 158 воздушных целей.
Под вражеским ударом, в частности, находился и Киев. В столице упали обломки, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.
Согласно последним данным, было известно о четырех погибших и 24 пострадавших.
Более детально с последствиями ракетного удара россиян по Украине можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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