У Києві вводять спецграфік на "зеленій" гілці метро у години пік

У Києві на "зеленій" лінії метро введено тимчасовий спеціальний графік руху в години пік. Новий режим пов'язаний із технічними обмеженнями на Південному мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зміни діють у період найбільшого пасажиропотоку:
У цей час поїзди рухаються за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням.
Зміни зумовлені обмеженнями на Південному мосту, де з міркувань безпеки одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це склади почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі та "Осокорки".
У міжпіковий час поїзди курсують у звичному режимі відповідно до стандартних графіків. Мешканців та гостей столиці просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок містом.