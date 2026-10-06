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У Києві вводять спецграфік на "зеленій" гілці метро у години пік

11:55 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: У Києві на "зеленій" лінії метро введено спеціальний графік (Getty Images)

У Києві на "зеленій" лінії метро введено тимчасовий спеціальний графік руху в години пік. Новий режим пов'язаний із технічними обмеженнями на Південному мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Графік руху в години пік

Зміни діють у період найбільшого пасажиропотоку:

  • ранкові години пік: орієнтовно з 7:30 до 10:00;
  • вечірні години пік: з 16:00 до 20:00.

У цей час поїзди рухаються за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням.

Чому запровадили обмеження

Зміни зумовлені обмеженнями на Південному мосту, де з міркувань безпеки одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це склади почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі та "Осокорки".

У міжпіковий час поїзди курсують у звичному режимі відповідно до стандартних графіків. Мешканців та гостей столиці просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок містом.

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