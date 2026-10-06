В Киеве вводят спецграфик на "зеленой" ветке метро в час пик

График движения в час пик

Изменения действуют в период наибольшего пассажиропотока:

утренние часы пик: ориентировочно с 7:30 до 10:00;

вечерние часы пик: с 16:00 до 20:00.

В настоящее время поезда двигаются по специальному графику с диспетчерским регулированием.

Почему ввели ограничения

Изменения обусловлены ограничениями на Южном мосту, где из соображений безопасности одновременно может находиться всего один поезд метро. Поэтому составы поочередно совершают оборот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

В межпиковое время поезда курсируют в обычном режиме в соответствии со стандартными графиками. Жителей и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.