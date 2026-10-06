В Киеве вводят спецграфик на "зеленой" ветке метро в час пик

В Киеве на "зеленой" линии метро введен временный специальный график движения в часы пик. Новый режим связан с техническими ограничениями на Южном мосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Изменения действуют в период наибольшего пассажиропотока:
В настоящее время поезда двигаются по специальному графику с диспетчерским регулированием.
Изменения обусловлены ограничениями на Южном мосту, где из соображений безопасности одновременно может находиться всего один поезд метро. Поэтому составы поочередно совершают оборот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".
В межпиковое время поезда курсируют в обычном режиме в соответствии со стандартными графиками. Жителей и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.