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В Киеве вводят спецграфик на "зеленой" ветке метро в час пик

11:55 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: В Киеве на "зеленой" линии метро введен специальный график (Getty Images)

В Киеве на "зеленой" линии метро введен временный специальный график движения в часы пик. Новый режим связан с техническими ограничениями на Южном мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

График движения в час пик

Изменения действуют в период наибольшего пассажиропотока:

  • утренние часы пик: ориентировочно с 7:30 до 10:00;
  • вечерние часы пик: с 16:00 до 20:00.

В настоящее время поезда двигаются по специальному графику с диспетчерским регулированием.

Почему ввели ограничения

Изменения обусловлены ограничениями на Южном мосту, где из соображений безопасности одновременно может находиться всего один поезд метро. Поэтому составы поочередно совершают оборот на станциях "Выдубичи" и "Осокорки".

В межпиковое время поезда курсируют в обычном режиме в соответствии со стандартными графиками. Жителей и гостей столицы просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

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