У Києві ввели обмеження на проїзд вантажівок

Відсьогодні, 1 липня, на території Києва вводяться обмеження руху для вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Нагадаємо, у Києві через ремонтні роботи частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.
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