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У Києві ввели обмеження на проїзд вантажівок

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Відсьогодні, 1 липня, на території Києва вводяться обмеження руху для вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

 

Нагадаємо, у Києві через ремонтні роботи частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.

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КиївОбмеження руху