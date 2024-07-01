У Києві ввели обмеження на проїзд вантажівок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.