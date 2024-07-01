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В Киеве ввели ограничения на проезд грузовиков

Понедельник 01 июля 2024 10:48
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В Киеве ввели ограничения на проезд грузовиков Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С сегодняшнего дня, 1 июля, на территории Киева вводятся ограничения движения для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что переждать жару водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Напомним, в Киеве из-за ремонтных работ частично ограничили движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.

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