У Києві ввели екстрені відключення світла: графіків немає

"Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - повідомили у КМВА.

У звʼязку із цією причиною та збільшенням споживання через прохолодну погоду в Києві вводяться аварійні відключення, в тому числі й для населення. Наразі обсяги відключень незначні - близько 10% споживачів.

У КМВА зазначили, що відключення у столиці будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів також є обмеження.

"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові й вони необхідні для термінового балансування енергосистеми", - написала пресслужба YASNO.

У компанії також додали, що енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло українцям.

Окрім того, у ДТЕК попередили, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.