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У Києві ввели екстрені відключення світла: графіків немає

Фото: у Києві ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві ввечері 14 травня ввели екстрені відключення електроенергії. Наразі без світла близько 10% споживачів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, ДТЕК, та Facebook енергетичної компанії YASNO.

"Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих обʼєктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки", - повідомили у КМВА.

У звʼязку із цією причиною та збільшенням споживання через прохолодну погоду в Києві вводяться аварійні відключення, в тому числі й для населення. Наразі обсяги відключень незначні - близько 10% споживачів. 

У КМВА зазначили, що відключення у столиці будуть задіяні орієнтовно до 23-00 цієї доби. Для промислових споживачів також є обмеження.

"Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак Росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові й вони необхідні для термінового балансування енергосистеми", - написала пресслужба YASNO.

У компанії також додали, що енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло українцям.

Окрім того, у ДТЕК попередили, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

Зазначимо, графіки аварійних відключень світла сьогодні, 14 травня, ввели в усіх областях України.

Більш детально про відключення в країні - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївЕлектроенергіяВідключеня світла