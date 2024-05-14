В Киеве ввели экстренные отключения света: графиков нет

В Киеве вечером 14 мая ввели экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время без света около 10% потребителей столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА, ДТЭК и Facebook энергетической компании YASNO.
"После ракетных ударов врага по энергогенерирующим объектам в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки", - сообщили в КМВА.
В связи с этой причиной и увеличением потребления в холодную погоду в Киеве вводятся аварийные отключения, в том числе и для населения. В настоящее время объемы отключений незначительны - около 10% потребителей.
В КМВА отметили, что отключения в столице будут задействованы ориентировочно до 23-00 этих суток. Для промышленных потребителей также есть ограничения.
"Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак России. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы", - написала пресс-служба YASNO.
В компании также добавили, что энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет украинцам.
Кроме того, в ДТЭК предупредили, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.
Отметим, графики аварийных отключений света сегодня, 14 мая, ввели во всех областях Украины.
Более подробно об отключениях в стране - в материале РБК-Украина.
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