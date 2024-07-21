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У Києві втричі зросла кількість харчових отруєнь за останні тижні

Неділя 21 липня 2024 17:56
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У Києві втричі зросла кількість харчових отруєнь за останні тижні Фото: діти їдять у садочку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Києві кількість харчових отруєнь через аномальну спеку та відключення енергопостачання за останні тижні збільшилося майже втричі.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Київ".

У коментарі начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що масштабні спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовано у дитячих дошкільних закладах і таборах.

Крім того, він нагадав, що якщо вдома є покупка через яку людина отруїлася, необхідно обов'язково звернутися до Держпродспоживслужби. Територіальний орган цієї служби та гаряча лінія працюють в кожному регіоні. Після звернення відомство відреагує протягом 24-х годин.

"Ми виїжджаємо на дане місце протягом 24-х годин, можемо працювати спільно зі споживачем. Якщо є загроза для здоров'я, реагуємо відразу, тому що дійсно, сьогодні збільшилась кількість отруєнь майже втричі", - сказав Рубан.

Також він додав, що споживач має право запитати у суб'єкта господарювання температурний журнал, а також перевірити температурний режим, який повинен не перевищувати 6-8°.

Турбота про здоров'я

Кожній людині важливо знати, з якими продуктами потрібно бути особливо акуратними. Тому РБК-Україна повідомляло про 6 найпопулярніших продуктів, які найчастіше викликають харчове отруєння.

Крім того ми писали, які 5 продуктів у жодному разі не можна брати на пляж або пікнік.

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