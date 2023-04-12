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В Киеве третий раз за неделю прорвало водопровод (видео)

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Киев, Среда 12 апреля 2023 20:50
В Киеве третий раз за неделю прорвало водопровод (видео) Фото: в Киеве третий раз за неделю прорвало водопровод (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В среду, 12 апреля, в Киеве по улице Старовокзальная произошла масштабная авария на водопроводной сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в ведомстве, работники коммунальных служб уже занимаются ликвидацией аварии.

"Потребители остаются с водоснабжением. Авария произошла на магистрали 250 мм по улице Старокиевской, 26 в Шевченковском районе", - сказано в сообщении

По состоянию на 21:10 коммунальщику удалось локализовать утечку воды. Специалисты водоканала продолжат ремонтные работы утром четверга, 13 апреля.

"В жилых домах водоснабжение функционирует в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв . В результате была затоплена автомобильная дорога.

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