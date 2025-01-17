У Києві вперше за час повномасштабної війни відкрилось нове посольство

Нагадаємо, ще у лютому 2024 року стало відомо, що Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві. Тоді у МЗС України зазначали, що це зміцнить відносини між країнами.

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