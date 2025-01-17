В Киеве впервые за время полномасштабной войны открылось новое посольство

В Киеве в пятницу, 17 января, начало работу посольство Республики Албания. Это первое новое посольство, которое открылось в Украине во время полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.
Торжественную церемонию открытия диппредставительства провели главы МИД Украины Андрей Сибига и Албании Игли Хасани.
"Это символ украинско-албанской стойкости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО", - заявил Сибига.
Напомним, еще в феврале 2024 года стало известно, что Албания планирует уже в ближайшее время начать работу своего посольства в Киеве. Тогда в МИД Украины отмечали, что это укрепит отношения между странами.
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