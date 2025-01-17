В Киеве впервые за время полномасштабной войны открылось новое посольство

Напомним, еще в феврале 2024 года стало известно, что Албания планирует уже в ближайшее время начать работу своего посольства в Киеве. Тогда в МИД Украины отмечали, что это укрепит отношения между странами.

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