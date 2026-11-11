UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві впав дрон: на місці сталася пожежа, є постраждалий

11:29 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: уламки безпілотника (Getty Images)

У Голосіївському районі Києва після падіння безпілотника спалахнула пожежа, а вибухова хвиля пошкодила автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння на відкритій території. Вибухова хвиля пошкодила автомобіль.

На місце події мали прибути екстрені служби.

Згодом мер повідомив про одного постраждалого в Голосіївському районі. Медики надали людині допомогу на місці.

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина українців знову залишилася без електроенергії. Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, станом на ранок 11 листопада знеструмлення зафіксували у восьми областях.

Найскладніша ситуація - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. На Харківщині через пошкодження обладнання запровадили аварійні відключення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївУкраїнаРосійська ФедераціяДрониГолосеевский район