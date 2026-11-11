У Києві впав дрон: на місці сталася пожежа, є постраждалий

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина українців знову залишилася без електроенергії. Як повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, станом на ранок 11 листопада знеструмлення зафіксували у восьми областях.

Найскладніша ситуація - на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. На Харківщині через пошкодження обладнання запровадили аварійні відключення.