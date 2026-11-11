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В Киеве упал дрон: на месте произошел пожар, есть пострадавший

11:29 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: обломки беспилотника (Getty Images)

В Голосеевском районе Киева после падения беспилотника разгорелся пожар, а взрывная волна повредила автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории. Взрывная волна повредила автомобиль.

На место происшествия должны были прибыть экстренные службы.

Впоследствии мэр сообщил об одном пострадавшем в Голосеевском районе. Медики предоставили человеку помощь на месте.

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру часть украинцев снова осталась без электроэнергии. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, на утро 11 ноября обесточивание зафиксировали в восьми областях.

Самая сложная ситуация - на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине. В Харьковской области из-за повреждения оборудования ввели аварийные отключения.

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