В Киеве упал дрон: на месте произошел пожар, есть пострадавший

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру часть украинцев снова осталась без электроэнергии. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, на утро 11 ноября обесточивание зафиксировали в восьми областях.

Самая сложная ситуация - на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине. В Харьковской области из-за повреждения оборудования ввели аварийные отключения.