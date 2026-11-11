В Киеве упал дрон: на месте произошел пожар, есть пострадавший

В Голосеевском районе Киева после падения беспилотника разгорелся пожар, а взрывная волна повредила автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Впоследствии мэр сообщил об одном пострадавшем в Голосеевском районе. Медики предоставили человеку помощь на месте.

На место происшествия должны были прибыть экстренные службы.

По словам Кличко, в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории. Взрывная волна повредила автомобиль.

Напомним, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру часть украинцев снова осталась без электроэнергии. Как сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, на утро 11 ноября обесточивание зафиксировали в восьми областях.

Самая сложная ситуация - на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине. В Харьковской области из-за повреждения оборудования ввели аварийные отключения.