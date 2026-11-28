28 листопада нова російська атака на Київ призвела до загибелі мирної мешканки міста.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"У Соломʼянському районі внаслідок атаки ворога загинула жінка", - написа мер о 17:18.

За його словами, уламки російського дрона впали на двоповерхову адмінбудівлю. Сталося часткове руйнування будівлі.

"Тіло загиблої жінки, про яку повідомляли, виявили під завалами", - повідомив Кличко.



Він також додав, що екстрені служби вже працюють на місці. Жодних інших подробиць мер поки не розкрив.

Однак відомо, що протягом поточної доби Росія активно атакує столицю реактивними безпілотниками - кілька разів у Києві гриміли вибухи.

Так, близько 14:00 стало відомо, що в Києві сталося влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці одразу прибули на місце удару, щоб оперативно зʼясувати ступінь пошкоджень.

На тлі останніх подій Кличко попередив, що у деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням.

А о 16:30 мер заявив, що в Шевченківському районі через падіння уламків загорілися автівки на парковці.

Оновлено о 17:36

У Шевченківському районі столиці уламки російського безпілотника впали на територію дитячого садка. Внаслідок цього пошкоджено вікна як у будівлі закладу, так і в розташованій поруч п'ятиповерхівці.

За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено о 17:45

Кличко уточнив, що в Шевченківському районі постраждав пʼятирічний хлопчик - дитину госпіталізували.

Оновлено о 17:52

Кількість потерпілих у столиці зросла до чотирьох осіб.

"Двох поранених медики госпіталізували", - заявив Кличко.