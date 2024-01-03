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У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджена фабрика військового одягу

Фото: у Києві внаслідок ракетного удару пошкоджена фабрика М-Тас (facebook.com/MTacua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві була пошкоджена фабрика армійського тактичного одягу М-Тас. Це сталося внаслідок ракетної атаки 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії у Facebook.

"В звʼязку з масовою терористичною ракетною атакою на Київ виробничі потужності та складські приміщення М-Тас були пошкоджені/знищені", - йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що після встановлення всіх наслідків і завданих збитків буде розпочато відправку наявних товарів та/або повернення коштів. 

Додамо, М-Тас - це популярний в Україні виробник тактичного спорядження, одягу, взуття та інших аксесуарів. Компанія була створена у 2014 році. Одяг М-Тас популярний серед керівництва держави. Зокрема, його носять президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Валерій Залужний.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтримав українських виробників. 

"Я впевнений, що М-Тас підніметься і відбудує нове виробництво. У них лишилося головне - люди. Люди, які створили компанію, люди, які розвивали її, люди, які власними руками відшили кожен кітель і кожну фліску", - написав він у соцмережах.

Масований обстріл України 2 січня

Вчора російські окупанти повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

 

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