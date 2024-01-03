В Киеве в результате ракетного удара повреждена фабрика военной одежды

"В связи с массовой террористической ракетной атакой на Киев производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что после установления всех последствий и нанесенного ущерба будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств.

Добавим, М-Тас - это популярный в Украине производитель тактического снаряжения, одежды, обуви и других аксессуаров. Компания была создана в 2014 году. Одежда М-Тас популярна среди руководства государства. В частности, его носят президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный.

Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин поддержал украинских производителей.

"Я уверен, что М-Тас поднимется и отстроит новое производство. У них осталось главное - люди. Люди, которые создали компанию, люди, которые развивали ее, люди, которые собственными руками отшили каждый китель и каждую флиску", - написал он в соцсетях.

Массированный обстрел Украины 2 января

Вчера российские оккупанты повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили вчера 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".