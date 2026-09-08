У Києві внаслідок обстрілу знищено супермаркет VARUS (фото, відео)

Як стало відомо, знищений супермаркет розташований у Солом'янському районі.

Частину будівлі буквально знесло. Повсюди розкидані уламки, а поряд з магазином - величезна вирва.

Як відомо, саме у Солом'янському районі було найбільше руйнувань уналідок атаки.

У компанії поки не прокоментували атаку на їхній супермаркет.