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У Києві внаслідок обстрілу знищено супермаркет VARUS (фото, відео)

11:52 08.09.2026 Вт
1 хв
Унаслідк атаки утворилась величезна вирва
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по супермаркету у Києві (РБК-Україна)

У Києві внаслідок нічного обстрілу знищено супермаркет VARUS.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як стало відомо, знищений супермаркет розташований у Солом'янському районі.

Частину будівлі буквально знесло. Повсюди розкидані уламки, а поряд з магазином - величезна вирва.

Як відомо, саме у Солом'янському районі було найбільше руйнувань уналідок атаки.

У компанії поки не прокоментували атаку на їхній супермаркет.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що унаслідок обстрілу Києва пошкодження є щонайменше на 16 локаціях. Загинуло двоє людей, ще 16 поранених.

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