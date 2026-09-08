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В Киеве в результате обстрела уничтожен супермаркет VARUS (фото, видео)

11:52 08.09.2026 Вт
1 мин
В результате атаки образовалась огромная воронка
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по супермаркету в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве в результате ночных обстрелов уничтожен супермаркет VARUS.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Как стало известно, уничтоженный супермаркет расположен в Соломенском районе.

Часть постройки буквально снесло. Повсюду разбросаны обломки, а рядом с магазином - огромная воронка.

Как известно, именно в Соломенском районе было больше всего разрушений в результате атаки.

В компании пока не прокомментировали атаку на супермаркет.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что вследствие обстрела Киева повреждения по меньшей мере на 16 локациях. Погибли два человека, еще 16 раненых.

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