У Києві внаслідок атаки російських дронів палає будинок

"За попередньою інформацією, ворожий БпЛА влучив в багатоквартирний будинок в Дніпровському районі. На місце прямують служби. Інформація щодо постраждалих встановлюється", - написав Ткаченко о 00:27.

Через декілька хвилин Кличко підтвердив інформацію, зазначивши уламки влучили в житловий будинок, через що на верхніх поверхах пожежа.

"Екстрені служби прямують на місце. У столиці працюють сили ППО. Не залишайте укриттів", - додав він.

Оновлено о 00:38

Тимур Ткаченко поінформував, що у Голосіївському районі столиці теж зафіксовано падіння уламків. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі встановлюється.

Оновлено о 00:41

"Попередньо, в Дніпровському районі падіння уламків на нежитлове приміщення. Всі служби прямують на місце. Ворожа атака на Київ триває. Не залишайте укриттів", - повідомив Кличко.

Оновлено о 00:57

Начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував щодо наслідків атаки російських дронів по Києву:

зафіксовано також падіння уламків у Деснянському районі, пожежа на відкритій місцевості;

у Дніпровському районі загорання в закладі харчування;

у Подільському районі загорання на 20 поверсі багатоквартирного будинку.

Він додав, що станом на зараз на місце прямують служби. Інформація уточнюється.

Оновлено о 00:59

"Падіння уламків у промзону в Голосіївському районі. Попередньо - без постраждалих. Екстрені служби на місці.

Перебувайте в укриттях!", - повідомляє Кличко.

Оновлено о 01:03

Станом на цю хвилину у Подільському районі є також займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку уже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль", - додав Ткаченко.

Оновлено о 01:09

Кличко теж інформує про пожежу на верхньому поверсі будинку у Подільському районі.

Оновлено о 01:15

"У Дніпровському районі зафіксовано ще одне падіння уламків на 20 поверсі житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив Ткаченко.