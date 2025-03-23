В Киеве в результате атаки российских дронов горит дом

"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе. На место направляются службы. Информация о пострадавших устанавливается", - написал Ткаченко в 00:27.

Через несколько минут Кличко подтвердил информацию, отметив, что обломки попали в жилой дом, из-за чего на верхних этажах пожар.

"Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО. Не покидайте укрытий", - добавил он.

Обновлено в 00:38

Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе столицы тоже зафиксировано падение обломков. Информация о пострадавших и разрушениях пока устанавливается.

Обновлено в 00:41

"Предварительно, в Днепровском районе падение обломков на нежилое помещение. Все службы направляются на место. Вражеская атака на Киев продолжается. Не оставляйте укрытий", - сообщил Кличко.