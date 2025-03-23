В Киеве в результате атаки российских дронов горит дом

В ночь на 23 марта российские оккупанты атакуют Киев дронами. В Днепровском районе горит жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко и канал мэра Киева Виталия Кличко.
"По предварительной информации, вражеский БпЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе. На место направляются службы. Информация о пострадавших устанавливается", - написал Ткаченко в 00:27.
Через несколько минут Кличко подтвердил информацию, отметив, что обломки попали в жилой дом, из-за чего на верхних этажах пожар.
"Экстренные службы направляются на место. В столице работают силы ПВО. Не покидайте укрытий", - добавил он.
Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе столицы тоже зафиксировано падение обломков. Информация о пострадавших и разрушениях пока устанавливается.
"Предварительно, в Днепровском районе падение обломков на нежилое помещение. Все службы направляются на место. Вражеская атака на Киев продолжается. Не оставляйте укрытий", - сообщил Кличко.
Напомним, что в Киеве начиная с вечера, 22 марта, уже дважды была слышна серия взрывов на фоне угрозы применения ударных дронов.
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