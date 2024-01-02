У Києві внаслідок атаки РФ загинула жінка, кількість постраждалих зросла

У Солом'янському районі Києва внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
"Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті "швидкої", - повідомив Кличко.
Окрім того, ще 27 постраждалих госпіталізовані.
Російські війська зранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, відключення світла, води та пожежі.
Про наслідки ракетної атаки - в матеріалі РБК-Україна.
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