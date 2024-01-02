У Києві внаслідок атаки РФ загинула жінка, кількість постраждалих зросла

У Солом'янському районі Києва внаслідок ранкової ракетної атаки росіян загинула жінка. Кількість постраждали у столиці зросла до 27 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті "швидкої", - повідомив Кличко. Окрім того, ще 27 постраждалих госпіталізовані. Атака РФ на Київ 2 січня Російські війська зранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, відключення світла, води та пожежі. Про наслідки ракетної атаки - в матеріалі РБК-Україна.