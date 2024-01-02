В Киеве в результате атаки РФ погибла женщина, количество пострадавших возросло
Фото: в Киеве в результате атаки РФ погибла женщина, количество пострадавших возросло (t me Klymenko_MVS)
В Соломенском районе Киева в результате утренней ракетной атаки россиян погибла женщина. Число пострадавших в столице возросло до 27 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
"Одна пострадала из дома в Соломенском районе, пожилая женщина, умерла в карете "скорой", - сообщил Кличко.
Кроме того, еще 27 пострадавших госпитализированы.
Атака РФ на Киев 2 января
Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара.
О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.
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