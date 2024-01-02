Фото: в Киеве в результате атаки РФ погибла женщина, количество пострадавших возросло (t me Klymenko_MVS)

В Соломенском районе Киева в результате утренней ракетной атаки россиян погибла женщина. Число пострадавших в столице возросло до 27 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"Одна пострадала из дома в Соломенском районе, пожилая женщина, умерла в карете "скорой", - сообщил Кличко. Кроме того, еще 27 пострадавших госпитализированы. Атака РФ на Киев 2 января Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара. О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.