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В Києві вирує негода: скільки вона триватиме, фото перших наслідків

Фото: гроза і шквальний вітер протримається в Києві до кінця доби 27 липня (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві вирує негода - гроза та шквальний вітер, які триватимуть до кінця доби. Рятувальники вже виїздили на ліквідацію НС через погіршення погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Негода в Києві! Увага! Протягом цієї доби в столиці грози та шквальний вітер до 20 м/с! Будь ласка, уникайте перебування поблизу дерев та великих рекламних конструкцій, а також не паркуйте під ними авто", - йдеться в повідомленні.

В КМВА зазначили, що за сьогодні рятувальники вже здійснили три виїзди на ліквідацію наслідків негоди.

"Прибрали повалені дерева з проїжджої частини та деблокували вантажівку. Постраждалих не було", - додали в адміністрації.

 

Крім того, за даними Укргідрометцентра, 28 липня в Україні, крім західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, грози, місцями шквали 15-20 м/с

"У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях значні дощі", - додали в Центрі.

Погода в серпні в Україні

Як розповіли в Укргідрометцентрі, у серпні в Україні середня місячна температура очікується 20-25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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