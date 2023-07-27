В Києві вирує негода: скільки вона триватиме, фото перших наслідків

"Негода в Києві! Увага! Протягом цієї доби в столиці грози та шквальний вітер до 20 м/с! Будь ласка, уникайте перебування поблизу дерев та великих рекламних конструкцій, а також не паркуйте під ними авто", - йдеться в повідомленні.

В КМВА зазначили, що за сьогодні рятувальники вже здійснили три виїзди на ліквідацію наслідків негоди.

"Прибрали повалені дерева з проїжджої частини та деблокували вантажівку. Постраждалих не було", - додали в адміністрації.

Крім того, за даними Укргідрометцентра, 28 липня в Україні, крім західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, грози, місцями шквали 15-20 м/с

"У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях значні дощі", - додали в Центрі.

Погода в серпні в Україні

Як розповіли в Укргідрометцентрі, у серпні в Україні середня місячна температура очікується 20-25 градусів тепла, у Карпатах 16-18 градусів. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.