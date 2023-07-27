В Киеве бурлит ненастье: сколько оно будет продолжаться, фото первых последствий

"Непогода в Киеве! Внимание! В течение этих суток в столице грозы и шквальный ветер до 20 м/с! Пожалуйста, избегайте пребывания вблизи деревьев и крупных рекламных конструкций, а также не паркуйте под ними авто", - говорится в сообщении.

В КМВА отметили, что за сегодня спасатели уже совершили три выезда на ликвидацию последствий непогоды.

"Убрали сваленные деревья с проезжей части и деблокировали грузовик. Пострадавших не было", - добавили в администрации.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 28 июля в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

"В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях значительные дожди", - добавили в Центре.

Погода в августе в Украине

Как рассказали в Укргидрометцентре, в августе в Украине средняя месячная температура ожидается 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.