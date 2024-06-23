У Києві у виробника БПЛА викрали 100 млн гривень: що відомо

За його словами, наприкінці весни 2023 року Ростислав Грекул запропонував на безоплатній основі оренду приміщень, що йому належать, у бізнес-центрі на Печерську в Києві.

Утім, за словами Громика, перевезення всіх активів ТОВ "КТД Юпітер" обійшлося компанії у величезні збитки.

"БПЛА "Юпітер" та комплектуючі на понад 100 млн грн, які за офіційними бухгалтерськими документами належать ТОВ "КТД Юпітер", були викраденні злочинною групою осіб, очолюваної Ростиславом Грекул, Віталієм Куликом та Володимиром Соболевським. Частину БПЛА було продано за готівку, іншу - продано з відстрочкою платежу. Також вони заволоділи 38,5 млн грн з використанням банківських ключів директора під час її відрядження. Шахраї перевели їх на рахунок ТОВ "Гара", - заявив Громико.

У "КТД Юпітер" зазначають, що відповідний договір не укладався, а списання 38,5 млн грн на рахунок "ГАРА" відбулося без відома компанії.

"Третя частина викрадених БПЛА на 64 млн грн була взагалі продана під брендом GARA (просто наклеїли на логотип "Юпітер" фюзеляжів БПЛА наклейку GARA) через цю ж підставну компанію, оформлену на дружину Віталія Юлію Кулик", - додав він.

Процес зловживань наростав поступово. Після перевезення всіх БПЛА до бізнес-центру, Кулик став виконавчим директором ТОВ "КТД ЮПІТЕР" відповідальний за переробку промислових дронів "Юпітер", що поставляються з Чехії та Словаччини (використовуються також комплектуючі з Тайваню, Туреччини, Китаю та України), у військові БПЛА.

Усі активи ТОВ "КТД Юпітер", комплектуючі для виробництва дронів Jupiter приймав та підписував Віталій Кулик, включаючи імпортні CMR та накладні. До того ж він не мав права підписувати договори щодо продажу активів від імені компанії, але, як виявилося, робив це за підробленою довіреністю, яку нібито підписала директор Олена Бородіна.

"Жодну довіреність Бородіна на Кулика не підписувала, про що вона і написала у своїй заяві до поліції та Господарського суду, який розглядає позов ТОВ "КТД Юпітер" проти ТОВ "Гара". Більше того, згідно із законом, про акціонерні товариства навіть директор компанії не мала право без письмового дозволу акціонерів підписувати договори на такі суми не, говорячи вже про виконавчого директора Кулика, який підписав договір на 54 млн грн зі своєю дружиною", - розповіли у компанії.

У компанії також заявили про участь у схемі екс-фінансового директора КТД Володимира Соболевського, незадовго до цього звільненого з компанії. Банк звернув увагу на великі платежі на компанію "ГАРА" та заблокував 54 млн грн на рахунку компанії.

Наразі Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом ТОВ "КТД Юпітер" до ТОВ "ГАРА" про визнання договору недійсним та повернення коштів на 38,5 млн грн.

Обставини досліджувані судом: договір було підписано особою, яка не має повноважень з порушенням ст. 44 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"; ТОВ "КТД Юпітер" не отримувало на виконання оспорюваного договору жодних БПЛА та обладнання; документи на виконання Договору (акт приймання-передачі.) підписані між Віталієм Куликом від імені ТОВ "КТД Юпітер" та Юлею Куликом від імені "ГАРА", одруженими.

Зазначені особи, використовуючи юридичну особу ТОВ "ГАРА" для приховування своєї злочинної діяльності, маскуючись під ведення господарської діяльності, протиправно заволоділи майном компанії, здійснивши присвоєння та розтрату майна належного товару "КТД ЮПІТЕР".

З матеріалів справи також стало відомо про скоєння посадовими особами ТОВ "ГАРА" кримінальних правопорушень щодо підробки документів щодо попередньої змови групою осіб, у тому числі як доказових у суді.

Сумарно КТД "Юпітеру" було завдано збитків на понад 100 млн гривень.