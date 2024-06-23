В Киеве у производителя БПЛА украли 100 млн гривен: что известно

По его словам, в конце весны 2023 года Ростислав Грекул предложил на без оплатной основе аренду принадлежащих ему помещений в бизнес-центре на Печерске в Киеве.

Однако, по словам Громыко, перевозка всех активов ООО "КТД Юпитер" обошлась компании в огромные убытки.

"БПЛА "Юпитер" и комплектующие на более100 млн грн, которые по официальным бухгалтерским документам принадлежат ООО "КТД Юпитер", были украдены преступной группой лиц, возглавляемой Ростиславом Грекул, Виталием Куликом и Владимиром Соболевским. Часть БПЛА была продана за наличные, другая - продана с отсрочкой платежа. Также они завладели зашедшими на счет 38,5 млн грн с использованием банковских ключей директора во время ее командировки. Мошенники перевели их на счет ООО "Гара", - заявил Громыко.

В "КТД Юпитер" отмечают, что соответствующий договор не заключался, а списание 38,5 млн грн на счет "ГАРА" состоялось без ведома компании.

"Третья часть украденных БПЛА на 64 млн грн были и вовсе проданы под брендом GARA (просто наклеили на логотип "Юпитер" фюзеляжей БПЛА наклейку GARA) через эту же подставную компанию, оформленную на жену Виталия Юлию Кулик", - добавил он.

Процесс злоупотреблений нарастал постепенно. После перевозки всех БПЛА в бизнес-центр, Кулик стал исполнительным директором ТОВ "КТД ЮПИТЕР" ответственный за переделку промышленных дронов "Юпитер", поставляемых из Чехии и Словакии (используются также комплектующие из Тайваня, Турции, Китая и Украины), в военные БПЛА.

Все активы ООО "КТД Юпитер", комплектующие для производства дронов Jupiter принимал и подписывал Виталий Кулик, включая импортные CMR и накладные. Притом он не имел право подписывать договора по продаже активов от лица компании, но, как оказалось, делал это по поддельной доверенности, которую якобы подписала директор Елена Бородина.

"Никакую доверенность Бородина на Кулика не подписывала, о чем она и написала в своем заявлении в полицию и Хозяйственный суд, который рассматривает иск ООО "КТД Юпитер" против ООО "Гара". Более того, согласно закону, об акционерных обществах даже директор компании не имела право без письменного разрешения акционеров подписывать договора на такие суммы не, говоря уже об исполнительном директоре Кулике, который подписал договор на 54 млн грн со своей женой", - рассказали в компании.

В компании также заявили об участии в схеме экс-финансового директора КТД Владимира Соболевского, незадолго до этого уволенного с компании. Банк обратил внимание на большие платежи на компанию "ГАРА" и заблокировал 54 млн грн на счету компании.

Сейчас Хозяйственным судом города Киева рассматривается дело по иску ООО "КТД Юпитер" к ООО "ГАРА" о признании договора недействительным и возврате денежных средств на 38,5 млн грн.

Обстоятельства исследуемые судом: договор был подписан лицом, не имеющим полномочий с нарушением ст.44 ЗУ "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью"; ООО "КТД Юпитер" не получало во исполнение оспариваемого договора ни каких БПЛА и оборудования; документы во исполнение Договора (акт приемки-передачи.) подписаны между Виталием Кулик от имени ООО "КТД Юпитер" и Юлей Кулик от имени "ГАРА", состоящими в браке.

Указанные лица, используя юридическое лицо ООО "ГАРА" для сокрытия своей преступной деятельности, маскируясь под ведение хозяйственной деятельности, противоправно завладели имуществом компании, осуществив присвоение и растрату имущества принадлежащего товара "КТД ЮПИТЕР".

Из материалов дела также стало известно о совершении должностными лицами ООО "ГАРА" уголовных правонарушений по подделке документов по предварительному сговору группой лиц, в том числе, в качестве доказательных в суде.

Суммарно КТД "Юпитеру" был нанесен ущерб на более 100 млн гривен.