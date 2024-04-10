У Києві вирішили не запускати фонтани: у чому причина
Центральні фонтани Києва не запускатимуть у роботу цього року з міркувань економії. Для містян працюватимуть локальні фонтани в парках і скверах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КМДА.
"У 2024 році, як і в попередні роки під час дії воєнного стану, не вмикатимуть найбільші фонтанні комплекси Києва, розташовані в центрі", - повідомили в адміністрації міста.
Це рішення зумовлене необхідністю економії, оскільки фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енерговитратними.
Йдеться про 8 масштабних та енерговитратних фонтанних комплексів, що мають потужне насосне обладнання, а саме:
- фонтани "Великий", "Каскадний" та "Малий" на Майдані Незалежності;
- фонтан "Засновники Києва" на непарній стороні вул. Хрещатик;
- фонтан "Водяна куля" на Майдані Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик);
- фонтан "Хрещатик" на вул. Хрещатик, 25;
- фонтан на вул. Велика Васильківська, 119-121;
- фонтани в акваторії Русанівського каналу.
Які локальні фонтани працюватимуть у Києві
Підприємство "Київводфонд" здійснюватиме їхнє обслуговування в поточному режимі, незалежно від того, чи працюють вони. Це пов'язано з тим, що фонтани мають складну технологічну будову та обладнання.
Водночас для містян і гостей Києва в парках і скверах працюватимуть локальні фонтани, роботу яких забезпечують районні зеленбуди. Вони більш економні з точки зору споживання електроенергії.
Загалом у 2024 році на території зелених зон планується запуск 25 фонтанів. Вони розпочнуть роботу в першій половині травня, а завершать наприкінці вересня. Вони знаходяться в:
- сквері ім. Івана Федорова;
- парку "Перемога";
- парку "Аврора";
- парку "Позняки";
- парку "Партизанської слави";
- сквері на Контрактовій площі (біля пам'ятника Петру Сагайдачному);
- сквері на Контрактовій площі (фонтан "Самсон");
- сквері на площі "Щекавицькій";
- парку "Куренівський";
- площі Оболонській, 6;
- просп. Володимира Івасюка, 2-Д (Сад каменів);
- парку "Совки";
- парку ім. Т. Г. Шевченка (3 фонтани);
- парку "Володимирська гірка" (2 фонтани);
- парку "Сирецький";
- сквері "Золотоворітський";
- сквері "Мюнхенський";
- сквері ім. Івана Котляревського;
- сквері біля Оперного театру;
- сквері на Володимирському проїзді;
- сквері "Литовський";
- сквері імені Миколи Макаренка.
Важлива інформація для жителів Києва
Київська міська державна адміністрація повідомила, що 11-12 квітня у столиці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
При цьому наголошується, що містяни мають дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема, на заплавах річок та присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.
У КМДА нагадали, що за порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
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