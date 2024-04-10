В Киеве решили не запускать фонтаны: в чем причина
Центральные фонтаны Киева не будут запускать в работу в этом году из соображений экономии. Для горожан будут работать локальные фонтаны в парках и скверах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу КГГА.
"В 2024 году, как и в предыдущие годы во время действия военного положения, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы Киева, расположенные в центре", - сообщили в администрации города.
Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала являются достаточно энергозатратными.
Речь идет о 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование, а именно:
- фонтаны "Большой", "Каскадный" и "Малый" на Майдане Независимости;
- фонтан "Основатели Киева" на нечетной стороне ул. Крещатик;
- фонтан "Водяной шар" на Майдане Независимости (нечетная сторона ул. Крещатик);
- фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25;
- фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121;
- фонтаны в акватории Русановского канала.
Какие локальные фонтаны будут работать в Киеве
Предприятие "Киевводфонд" будет осуществлять их обслуживание в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Это связано с тем, что фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.
В то же время для горожан и гостей Киева в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные зеленстрои. Они более экономные с точки зрения потребления электроэнергии.
Всего в 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Они начнут работу в первой половине мая, а завершат в конце сентября. Они находятся в:
- сквере им. Ивана Федорова;
- парке "Победа";
- парке "Аврора";
- парке "Позняки";
- парке "Партизанской славы";
- сквере на Контрактовой площади (возле памятника Петру Сагайдачному);
- сквере на Контрактовой площади (фонтан "Самсон");
- сквере на площади "Щекавицкой";
- парке "Куреневский";
- площади Оболонской, 6;
- просп. Владимира Ивасюка, 2-Д (Сад камней);
- парке "Совки";
- парке им. Т. Г. Шевченко (3 фонтана);
- парке "Владимирская горка" (2 фонтана);
- парке "Сырецкий";
- сквере "Золотоворотский";
- сквере "Мюнхенский";
- сквере им. Ивана Котляревского;
- сквере возле Оперного театра;
- сквере на Владимирском проезде;
- сквере "Литовский";
- сквере имени Николая Макаренко.
Важная информация для жителей Киева
Киевская городская государственная администрация сообщила, что 11-12 апреля в столице ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
При этом отмечается, что горожане должны соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности, на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусор и остатки растительности.
В КГГА напомнили, что за нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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