У Києві вирішили встановити близько 250 наземних укриттів, обирають місця

У Києві планують встановити близько 250 модульних наземних укриттів. Столиця витратить на це 300 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

"Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення", - написав він.

За його словами, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Кличко повідомив, що наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це столиця виділить 300 млн гривень.

Мер міста додав, що очільники районів також мають надати дані щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитячих садків, де відсутні підземні укриття.

Укриття в Києві

На початку червня через російський удар по Києву загинули троє людей, які намагались потрапити до укриття, але воно було зачиненим.

Після цього у Києві та по всій Україні почали перевіряти стан укриттів. Третина з них у столиці виявилися непридатними.

Додамо, що у Києві також хочуть встановити спеціальні зупинки громадського транспорту з укриттям усередині. Вже навіть з'явився проєкт такого сховища.

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