UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві випав перший сніг

Фото: у Києві випав перший сніг (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Столицю України накрив перший сніг, хоча на нього чекали лише завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вдень КМДА попереджала, що завтра і в найближчі дні можливий сніг, але погода погіршилася вже сьогодні ввечері.

Найближчими днями у столиці очікуються сніг та ожеледиця. За даними Гідрометеоцентру, температура повітря впаде до -2 градусів.

Київська влада закликає киян і гостей міста бути обережними у темний час доби, а водіїв - подбати про безпеку на дорозі і "перевзути" свої автівки у зимові шини.

"Водіям радимо дотримуватися швидкісного режиму руху, а також бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів. Крім того, нагадуємо, що пішоходам варто носити на одязі світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв у темний час доби та під час негоди", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні очікуються перші морози та сніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ